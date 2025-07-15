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Питерец.ру » Общество » Сроки начала работ на трассе «Кола» в районе Разметелево перенесли на 28 июля

Сроки начала работ на трассе «Кола» в районе Разметелево перенесли на 28 июля

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Сроки начала производства работ на федеральной трассе Р-21 «Кола» перенесли на 28 июля

Ввиду возникшей производственной потребности, руководством Управления федеральных автомобильных дорог, действуя совместно с привлеченной подрядной организацией, было принято решение о корректировке графика начала работ, предусматривающих ограничение движения транспорта на 22-м километре федеральной автомагистрали Р-21 «Кола», вблизи населенного пункта Разметелево. Как заявил глава территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Илья Пузыревский, подрядчик приступит к реализации проекта по ремонту путепровода 28 июля.

Ранее утвержденный график предусматривал старт работ на трассе Р-21 «Кола» 14 июля, однако сроки были скорректированы и перенесены на 28 июля. Планируется, что все работы будут завершены к 1 ноября 2025 года.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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