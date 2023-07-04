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Питерец.ру » Общество » Разводки Ладожского и Лодейнопольского мостов на федеральной трассе Р-21 «Кола» перенесли по погодным условиям

Разводки Ладожского и Лодейнопольского мостов на федеральной трассе Р-21 «Кола» перенесли по погодным условиям

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Опубликовал: Вадик Котов
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Разводки Ладожского и Лодейнопольского мостов на федеральной трассе Р-21 «Кола» перенесли по погодным условиям

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что разводки двух мостов расположенных на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия)перенесены по погодным условиям.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями разводка Ладожского и Лодейнопольского мостов перенесены на 5 июля. Это связано с тем, что из-за шторма часть судов не успевают подойти ко времени ранее запланированной разводке» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост через реку Нева на 40 километре Р-21 «Кола» (Кировский район Ленинградской области) разведут 5 июля в период с 15:00 до 15:45 для прохода барже-буксирного состава «Южно-Курильск», «Шлюзовой -48» и «Рейдовый - 210».

Мост через реку Свирь на 236 километре Р-21 «Кола» (Лодейнопольский район Ленинградской области) разведут:

1) 4 июля в период с 13:00 до 15:00 для прохода теплохода «Меритус».

2) 5 июля в период с 13:00 до 15:00 для прохода яхты «Спрей».

«В связи с разводкой мостов движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - добавил Пузыревский. 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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