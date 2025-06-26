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Питерец.ру » Общество » Дорожные работы на трассе Р-21 «Кола» в районе ТЦ «Мега» (Дыбенко) продлеваются до 1 августа

Дорожные работы на трассе Р-21 «Кола» в районе ТЦ «Мега» (Дыбенко) продлеваются до 1 августа

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Дорожные работы на трассе Р-21 «Кола» в районе ТЦ «Мега» (Дыбенко) продлеваются до 1 августа

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о корректировке сроков выполнения строительных работ.

В связи с производственной необходимостью, подрядчик принял решение о продлении периода проведения работ по установке опор освещения и возведению фундаментов для рамных конструкций. Эти работы, осуществляемые в рамках проекта строительства путепровода над трассой Р-21 «Кола», требуют временного перекрытия одной полосы движения в сторону Санкт-Петербурга. Новые сроки завершения работ – 1 августа, о чем сообщил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Указанные работы проводятся на 13-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Печенгу и границу с Норвегией. Место проведения работ – Всеволожский район Ленинградской области. Организация дорожного движения на участке осуществляется согласно утвержденной и согласованной схеме.

Этот участок дороги имеет четыре полосы движения, по две в каждом направлении, а также переходно-скоростные полосы.

Пузыревский подчеркнул, что движение в направлении Мурманска будет осуществляться в обычном режиме по обеим полосам.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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