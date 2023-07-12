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Питерец.ру » Общество » На трассе Р-21 «Кола» ограничат пропускную способность на двух путепроводах одновременно

На трассе Р-21 «Кола» ограничат пропускную способность на двух путепроводах одновременно

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Опубликовал: Вадик Котов
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На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области ограничат пропускную способность на двух путепроводах одновременно

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на двух путепроводах расположенных на 19 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) во Всеволожском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по восстановлениюпришовных зон деформационных швов на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост - Мга и путепроводе через скотопрогон в период с 17 по 23 июлябудет попеременно перекрываться одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга, а в период с 23 по 30 июля в направлении Ленинградской области. Работать будут на двух путепроводах одновременно. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении» - добавил Пузыревский. 

Генеральный подрядчик: ООО «Феникс».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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