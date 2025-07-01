Учителя, помогавшие на ЕГЭ, получили предупреждение

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге суд ограничился вынесением предупреждения для учителей, которые оказывали помощь ученикам во время проведения ЕГЭ. Таким образом, педагоги избежали даже штрафа.

Эти действия учителей противоречат правилам проведения экзаменов и могут негативно влиять на объективность результатов. Подобные инциденты вызывают необходимость усиления контроля за соблюдением процедур проведения государственных экзаменов.

Предупреждение, вынесенное судом, служит напоминанием для педагогов о важности соблюдения установленных правил. Решение суда подчеркивает серьезность отношения к процедурам проведения ЕГЭ и необходимость строгого соблюдения всех регламентов.