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В Петроградском районе появится социальная гостиница для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Ход проведения строительных работ проконтролировал секретарь Петроградского отделения партии Максим Аршинов

В Петроградском районе Санкт-Петербурга появится социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.

Секретарь Петроградского районного отделения «Единой России» Максим Аршинов проинспектировал объект в рамках мониторинга реализации народной программы партии.

Социальная гостиница занимает помещение площадью 650 квадратных метров и рассчитана на проживание 18-ти несовершеннолетних. Она будет оборудована по всем нормам, с полным оснащением комнат всем необходимым: шкафами и тумбочками для раздельного хранения вещей, кроватями, санузлом с душевыми. Предусмотрены и отдельные помещения для подготовки домашних заданий, занятий с психологом, для отдыха и игр. Немаловажно, что приём в социальную гостиницу будет осуществляться как для проживающих в Петроградском районе детей, так и для детей из других районов города.

«Все строительно-монтажные работы на объекте уже завершены, в настоящий момент идет дооснащение помещения корпусной мебелью. В текущем году отделение откроет свои двери для несовершеннолетних детей, которым требуется наша помощь и поддержка», - заключил Максим Аршинов.

Здание, в котором расположена социальная гостиница, является памятником культурного наследия. В настоящее время для ввода объекта в эксплуатацию идет процедура оформления документов в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Напомним, в народную программу партии входит реконструкция и ремонт школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Народная программа сбалансирована с ключевыми параметрами национальных проектов и госпрограмм. Ее реализацию контролируют депутаты «Единой России» совместно с региональными профильными ведомствами и муниципалитетами.

Источник: Единая Россия
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