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Питерец.ру » Общество » В Петроградском районе проверили качество ремонта рентген-кабинета в детском отделении поликлиники № 30

В Петроградском районе проверили качество ремонта рентген-кабинета в детском отделении поликлиники № 30

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В помещении установят новое оборудование, закупленное в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения

В детском отделении городской поликлиники 30 завершился ремонт помещения, предназначенного для установки нового аппарата цифровой рентгенографии. Это важное обновление было осуществлено при непосредственном контроле районного отделения партии "Единая Россия".

В рамках мониторинга реализации народной программы партии, представители "Единой России" посетили данное медицинское учреждение. Евгений Кукушкин, первый замглавы районной администрации и заместитель секретаря Петроградского отделения партии, проверил качество выполненного ремонта, готовность помещения, график установки оборудования и оснащение рабочих мест специалистов. Участники партийного рейда заключили, что уже в декабре новый аппарат цифровой рентгенографии будет использоваться для диагностики маленьких пациентов. Представители партии отметили, что это дорогостоящее оборудование, которое было закуплено и поднято на этаж через окно из-за его больших габаритов. Они также отметили, что ремонт в помещении, где будет расположена рентгенография, уже выполнен.

Все эти улучшения проводятся с целью повышения доступности и качества диагностики и лечения заболеваний у детей. Новые технологии и комфортные условия в медицинских учреждениях помогут беречь здоровье детей, подчеркнул Максим Аршинов, секретарь Петроградского районного отделения "Единой России".

В детском отделении 30-й городской поликлиники на Малом проспекте Петроградской стороны обслуживается около 11,6 тысячи маленьких пациентов. Внедрение цифрового оборудования, заменяющего старые аналоговые аппараты, позволит получать более качественные и информативные рентгеновские изображения и передавать данные исследований в общее хранилище информации, что значительно ускорит процесс принятия врачебных решений.

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетов народной программы "Единой России" и получает поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне.

В бюджете Санкт-Петербурга на ближайшие три года выделено около 628 миллиардов рублей на реализацию этой программы. Это включает в себя строительство новых медицинских учреждений, капитальный ремонт существующих, а также приобретение нового оборудования. Современные технологии в медицине играют важную роль в обеспечении качественного здравоохранения для всех граждан.

Цифровая рентгенография позволяет более точно и быстро диагностировать различные заболевания, что в свою очередь способствует более эффективному лечению. Этот шаг вперед в обновлении оборудования в детском отделении поликлиники подтверждает стремление властей к улучшению медицинской помощи детям и обеспечению современных условий для работы врачей и медицинского персонала.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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