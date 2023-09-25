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Питерец.ру » Культура » В Доме молодежи состоится концертное мероприятие в рамках Инклюзивного фестиваля детского творчества «Два крыла!»

В Доме молодежи состоится концертное мероприятие в рамках Инклюзивного фестиваля детского творчества «Два крыла!»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
26 сентября в 19:00 в Доме молодежи состоится концертное мероприятие в рамках Инклюзивного фестиваля детского творчества «Два крыла!»

26 сентября в 19:00 в Доме молодежи состоится концертное мероприятие в рамках Инклюзивного фестиваля детского творчества «Два крыла!» - мероприятие проходит при поддержке городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и региональной общественной приёмной партии «Единая Россия»

Адрес: Санкт-Петербург, Дом молодежи, Новоизмайловский просп., д.48

Фестиваль инициирован некоммерческой организацией – АНО социальной помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам и их семьям «Инклюзивное творческое объединение «ВИТА (ЖИЗНЬ)» (Пермь-Санкт-Петербург). Цель проекта – социализация инвалидов в возрасте от 14 до 35 лет, увлеченных творчеством, проживающих в Санкт- Петербурге и Перми, через создание условий для совместного творческого досуга и проведение познавательно-реабилитационных поездок.

Организаторы обратились в региональную общественную приемную партии с просьбой найти площадку для фестиваля. В рамках приема граждан это обращение рассмотрел член президиума регионального политсовета «Единой России», вице-губернатор Б.М.Пиотровский. Фестивалю оказана организационная поддержка.

В программе – большой концерт, состоящий из хореографических и вокальных постановок под руководством профессиональных педагогов. Зрители увидят хореографическую сказку «Как муху замуж выдавали» по мотивам произведения Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха».

К участникам с приветствием обратится председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Заксобрания Петербурга Александр Николаевич Ржаненков (фракция «Единая Россия»).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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