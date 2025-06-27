Рейсы из Петербурга в Израиль возобновятся

«Питерец.ру» сообщает, что рейсы в Израиль из Санкт-Петербурга будут возобновлены со 2 июля. Ранее полеты в этом направлении были приостановлены. Рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта, чтобы не пропустить важные изменения в расписании. Это позволит заранее спланировать свою поездку и не пропустить возможность отправиться в Израиль из Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что с 14 июня российские авиакомпании приостановили рейсы в некоторые страны. Это было связано с усугублением ирано-израильского конфликта. Данный запрет действовал до 26 июня.