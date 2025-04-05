«Победа» возобновляет рейсы в Минск

«Питерец.ру» сообщает, что лоукостер «Победа» возобновил полеты в Минск из аэропорта Пулково. Первый рейс состоялся в пятницу, причем все билеты были распроданы.

Авиакомпания «Победа» снова начала выполнять регулярные рейсы по маршруту «СПб – Минск». Ранее полеты по этому направлению были приостановлены из-за перехода на зимнее расписание. Информацию о возобновлении рейсов подтвердили в пресс-службе компании. Теперь они будут осуществляться ежедневно.

Кроме того, в расписании «Победы» есть рейсы из Санкт-Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкалу, Нижнекамск, Пермь, Самару, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Тюмень, Чебоксары и Челябинск.

Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует запустить прямые рейсы между Брестом и Петербургом в 2025 году. Также перевозчик рассматривает возможность открытия авиасообщения между Северной столицей РФ и Витебском.