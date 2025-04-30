Восстановлено авиасообщение с Тель-Авивом

«Питерец.ру» сообщает, что между СПб и Тель-Авивом восстановлено авиасообщение. С июня текущего года будут выполняться регулярные авиарейсы, что станет возможным благодаря запуску новых маршрутов.

Авиасообщение между городами будет осуществляться впервые за последние 5 лет. Полеты станут выполняться дважды в неделю. Однако в пути будет техническая остановка в аэропорту Сочи, при этом пассажирам не придется покидать борт воздушного судна.

Кроме того, с 12 июня также запустят рейсы из СПб в израильский город Эйлат, находящийся на юге страны. Перелеты будут осуществляться компанией Red Wings по четвергам.

Напоминаем, что для въезда в Израиль гражданам РФ необходимо получить электронное разрешение. Это правило вступило в силу с начала 2025 года.