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Питерец.ру » Общество » Восстановлено авиасообщение с Тель-Авивом

Восстановлено авиасообщение с Тель-Авивом

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
https://t.me/pulkovo_led
С июня возобновляются регулярные рейсы в столицу Израиля, также добавляются новые авианаправления 

«Питерец.ру» сообщает, что между СПб и Тель-Авивом восстановлено авиасообщение. С июня текущего года будут выполняться регулярные авиарейсы, что станет возможным благодаря запуску новых маршрутов.

Авиасообщение между городами будет осуществляться впервые за последние 5 лет. Полеты станут выполняться дважды в неделю. Однако в пути будет техническая остановка в аэропорту Сочи, при этом пассажирам не придется покидать борт воздушного судна.

Кроме того, с 12 июня также запустят рейсы из СПб в израильский город Эйлат, находящийся на юге страны. Перелеты будут осуществляться компанией Red Wings по четвергам.

Напоминаем, что для въезда в Израиль гражданам РФ необходимо получить электронное разрешение. Это правило вступило в силу с начала 2025 года.

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