На трассе «Кола» в районе ТЦ «Мега» (Дыбенко) ограничат движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 13 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), во Всеволожском районе будет ограниченна пропускная способность.

​«В связи с производством работ по демонтажу опалубки плиты проезжей части, выполняемых в рамках строительства путепровода над проезжей частью Р-21«Кола», в период с 20 по 24 ноября будут попеременно перекрываться полосы движения и переходно-скоростная полоса в направлении Мурманска, а в период с 27 ноября по 1 декабря в направлении Санкт-Петербурга. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении и переходно – скоростные полосы. Свободной для движения останется только одна полоса» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​«Во избежание дорожных заторов работы с перекрытием полос движения по федеральной трассе Р-21 «Кола» будут производиться в ночное время суток, в период с 23:00 до 6:00, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

​Наименование объекта: «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола».

​Заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

​Генеральный подрядчик: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.