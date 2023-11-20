ента новостей

17:50
На трассе «Кола» в районе ТЦ «Мега» (Дыбенко) ограничат движение
17:11
Петербургский волейбольный «Зенит» уныло проиграл в Новосибирске «Локомотиву»: всему виной проблемы с составом
16:52
«Динамо-ЛО» предсказуемо проиграло в Казани местному «Зениту» в трёх партиях в 6-м туре волейбольной Суперлиги
16:25
Баскетбольный «Зенит» в Минске победил главного аутсайдера Единой Лиги ВТБ с разницей в 22 очка
14:51
В Ленобласти на «Скандинавии» четыре раза движение будет полностью остановлено
14:45
В день рождения Майи Плисецкой: Бахрушинский музей поможет лучше узнать великую балерину
13:51
Житель Ростовской области задержан за погром в сетевом магазине на Шкапина
13:42
В Приморском районе задержали стрелка из пневматики
13:29
В Павловске пенсионерка передала мошенника 7,7 млн рублей
13:14
В Ленобласти задержали мужчину, который до смерти избил собственную мать
12:19
В Петербурге задержали мужчину, пугавшего прохожих ножом
12:10
Матушка Медоуз: детская магия и темные тайны
11:59
В Петербурге отметили День ветеранов войск правопорядка
11:53
Выставка «Во льдах и подо льдами Антарктиды»
22:40
Нелепый автогол вратаря «Черноморца» Фролкина помог «Ленинградцу» одержать минимальную победу в Новороссийске и покинуть зону вылета из ФНЛ
22:36
Выставка Бориса Головачева "Союз земли и воды"
22:22
Выставка Андрея Попова «ПОвороты» в Эрарте
22:18
Петербургский «Кристалл» смог набрать 4 очка в двух матчах с мини-футбольным клубом «КПРФ»
22:08
Выставка Екатерины Ерохиной «Размывая границы»
21:45
Сегодня Театру имени Ленсовета исполняется 90 лет!
16:13
Российский теннисист Даниил Медведев не смог победить итальянца Синнера в полуфинале Итогового турнира АТР в Турине
01:09
МХЛ: победа «СКА-1946» над клубом «АКМ-Юниор» со счётом 3:1, а МХК «Динамо» обыграло сверстников из «Атланта» – 2:1
00:45
Азербайджанский «Нефтчи» обыграл «Зенит» со счётом 2:1 в товарищеском матче, дубль сделал Мирзов
19:37
СКА реализовал единственное удаление в составе «Локомотива» за весь матч и выиграл в Ярославле со счётом 2:1, набрав 36 очков после 31 матча чемпионата КХЛ
11:53
В Пушкине на территории парка нашли новорожденного ребенка
11:41
«Театральный проект 27» выдаст «Ключ от 505-й»
11:30
В Петербурге прошёл Молодёжный форум «Культурный код — 2023»
11:22
Во Французском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
11:11
В Красносельском районе лжесантехник обокрал пенсионерку
10:56
На Звездной улице ограбили ювелирный салон
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На трассе «Кола» в районе ТЦ «Мега» (Дыбенко) ограничат движение

На трассе «Кола» в районе ТЦ «Мега» (Дыбенко) ограничат движение

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в районе торгового центра «Мега» (Дыбенко) ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 13 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), во Всеволожском районе будет ограниченна пропускная способность.

​«В связи с производством работ по демонтажу опалубки плиты проезжей части, выполняемых в рамках строительства путепровода над проезжей частью Р-21«Кола», в период с 20 по 24 ноября будут попеременно перекрываться полосы движения и переходно-скоростная полоса в направлении Мурманска, а в период с 27 ноября по 1 декабря в направлении Санкт-Петербурга. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении и переходно – скоростные полосы. Свободной для движения останется только одна полоса» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​«Во избежание дорожных заторов работы с перекрытием полос движения по федеральной трассе Р-21 «Кола» будут производиться в ночное время суток, в период с 23:00 до 6:00, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

​Наименование объекта: «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола».

​Заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

​Генеральный подрядчик: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-06-2021, 11:10
На трассе «Кола» ограничат пропускную способность
16-06-2023, 15:05
На трассе Р-21 «Кола» ограничат пропускную способность в направлении Мурманска
5-07-2023, 14:18
На федеральной трассе «Кола» перекроют одну полосу в направлении Мурманска
17-10-2022, 16:55
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность в направлении Мурманска
24-01-2022, 22:15
На трассе «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность
31-01-2022, 08:55
На «Кола» ограничат пропускную способность

Происшествия на дорогах

0
150
18-11-2023, 11:22
Во Французском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
176
17-11-2023, 15:10
В Невском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
954
8-11-2023, 11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
0
489
7-11-2023, 13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
Наверх