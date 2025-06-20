Петербурженка не смогла сделать ЭКО

«Питерец.ру» сообщает, что жительница Санкт-Петербурга не смогла добиться переноса эмбрионов умершего мужа. Причем не помогло даже обращение в суд – закон оказался на стороне клиники.

Дело в том, что эмбрионы были сданы мужем этой женщины, который потом умер. Но он не оформил официальное разрешение на использование этих материалов после его смерти. В итоге клиника отказала пересаживать эти эмбрионы, и женщине пришлось обращаться в суд.

Однако все медицинские процедуры, связанные с эмбрионами, должны проводиться в соответствии с ранее заключенными соглашениями. Так что суд встал на сторону медицинской организации, представители которой действовали в соответствии с установленными правилами. Этот случай подчеркивает важность соблюдения юридических и медицинских норм при решении подобных вопросов.