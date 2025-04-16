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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе пожилая руководитель медицинской клиники отдала мошенникам около 8 млн рублей

В Петроградском районе пожилая руководитель медицинской клиники отдала мошенникам около 8 млн рублей

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские расследуют мошенничество в отношении пожилой руководителя медицинской клиники

Накануне вечером, 15 апреля около 17 часов 35 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступило заявление от 70-летней женщины-руководителя медицинской клиники, проживающей в доме 10 по проспекту Медиков.

Женщина рассказала правоохранителям, что после телефонной беседы с неизвестным перевела 5 940 000 рублей на «безопасный» счет, и еще 2 000 000 рублей передала курьеру. В итоге заявительница лишилась 7 940 000 рулей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район, пенсионеры, мошенничество
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