В Петроградском районе пожилая руководитель медицинской клиники отдала мошенникам около 8 млн рублей

Накануне вечером, 15 апреля около 17 часов 35 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступило заявление от 70-летней женщины-руководителя медицинской клиники, проживающей в доме 10 по проспекту Медиков.

Женщина рассказала правоохранителям, что после телефонной беседы с неизвестным перевела 5 940 000 рублей на «безопасный» счет, и еще 2 000 000 рублей передала курьеру. В итоге заявительница лишилась 7 940 000 рулей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).