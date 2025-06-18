Александр Бельский дал старт автопробегу «Дорогами Победы»

18 июня Александр Бельский, спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, дал официальный старт автопробегу «Дорогами Победы», приуроченному к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Церемония началась у Мариинского дворца, где участники почтили память павших, возложив цветы к мемориальной доске, посвященной Ленинградской армии народного ополчения.

Александр Бельский подчеркнул, что ключевая цель автопробега – сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и героизме советского народа. Он отметил важность осознания подвига предков, освободивших мир от нацизма, проводя параллель с текущими событиями в зоне специальной военной операции. Спикер выразил благодарность депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, участникам автопробега, а также представителям других регионов, присоединившимся к этой общероссийской акции.

Маршрут автопробега охватывает города: Санкт-Петербург – Гатчина – Псков – Смоленск – Минск – Брест – Остров – Санкт-Петербург. К петербургской делегации присоединятся представители городов-героев: Волгограда, Севастополя и Москвы. В рамках автопробега запланированы торжественно-траурные мероприятия в ключевых точках маршрута. 21 июня в Минске, совместно с депутатами Московской городской Думы, петербургские парламентарии примут участие в церемонии закладки капсул с землей городов-героев в Храме-памятнике во имя Всех святых. 22 июня, в 4 часа утра, в Брестской крепости-герое состоится участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Автопробег «Дорогами Победы», инициированный депутатами петербургского парламента, проводится с 2022 года. В предыдущие годы маршруты автопробегов связывали Санкт-Петербург с Волгоградом (2022), Севастополем, включая новые территории России (2023), а также проходили по территориям Карелии и Заполярья (2024), в ознаменование 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.