ента новостей

16:05
Петербургский шахматист Владимир Федосеев перед стартом Кубка мира в Баку провалился во Франции в составе команды «Capelle-la-Grande»
14:34
Участники автопробега «Дорогами Победы» возложили цветы к монументу освободителям Краснодара
12:53
В Петербурге в честь Дня России зажгут факелы Ростральных колонн
12:42
Информационно-культурное мероприятие для иностранных граждан «Под крылом Петербурга»
12:35
В Ленобласти «ВАЗ-21124» съехала в кювет и опроктнулась. Водитель погиб, пострадали две пассажирки
12:29
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге продовольственного магазина
12:24
В Ленобласти задержали двоих злоумышленников, которые угнали и затем сожгли «ВАЗ 2104»
12:19
В Петербурге мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета
12:16
В Невском районе задержали подозреваемого в избиении прохожего
12:11
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении прохожего
12:05
В Невском районе после ДТП произошел конфликт со стрельбой
12:02
В Красносельском районе нетрезвый мужчина выстрелил в прохожую
00:25
Михаил Маркин из «Ленинградца» стал лучшим бомбардиром сезона, а «Звезда» Дмитрия Комбарова снова проиграла и заняла лишь 9-е место в сезоне – 2022/2023
22:31
Дмитрий Парфёнов едва не сотворил футбольное чудо, но участие в чемпионате РПЛ в следующем сезоне гарантировали себе «Пари НН» и «Факел»
22:17
В Ленобласти по факту обрушения трибун в цирке-шапито возбуждено уголовное дело
18:04
Петербург готовится к приему Международного военно-морского салона
15:53
В финале НБА «Денвер» выиграл четвёртый матч у «Майами»: Аарон Гордон превзошёл Николу Йокича по результативности, а «Наггетс» повели в серии 3–1
13:56
В Ленобласти 15-летняя девочка лишилась руки в ДТП с питбайком
13:39
Проект «Яхтенные походы ЮНФЛОТ» стартует в 2023 году в Ленобласти
13:35
Пенсионерка из Янино перевела мошенникам более 400 тысяч рублей
13:32
Пенсионерка из Кингисеппа перевела мошенникам около 480 тысяч рублей
13:30
«Если начнется полномасштабная война»: Пригожин допустил вероятность набора женщин в ряды ЧВК «Вагнер»
12:02
В Приморском районе «Ниссан Жук» сбил 10-летнего мальчика на самокате
11:41
В Петродворце велосипедист сбил 9-летнего ребенка
11:33
В Красносельском районе задержали стрелка у супермаркета
11:24
В Приморском районе пенсионеры перевели мощенникам около 7 млн рублей
11:20
В Колпино задержаны двое, совершившие резьбой
01:02
36-летний Джокович оказался выносливее 20-летнего Алькараса, в другом полуфинале «Ролан Гаррос» Рууд легко одолел Зверева, проиграв лишь 7 геймов
16:53
Сергей Бобровский и «Флорида» смогли спасти третью игру финальной серии Кубка Стэнли – 2023: «Пантеры» в который раз в этом плей-офф выиграли в овертайме
16:27
В Мариинском дворце обсудили перспективы развития бизнес-сотрудничества в рамках стран БРИКС
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Участники автопробега «Дорогами Победы» возложили цветы к монументу освободителям Краснодара

Участники автопробега «Дорогами Победы» возложили цветы к монументу освободителям Краснодара

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
+1
Фото:
ЗАКС
Участники автопробега «Дорогами Победы» возложили цветы к монументу освободителям Краснодара

Участники автопробега «Дорогами Победы» возложили цветы к монументу освободителям Краснодара. Колонна петербургских депутатов продолжает свой путь по местам боевой славы времён Великой Отечественной войны.

– Прибыли в Краснодар. Провели очень продуктивную встречу с краевыми депутатами. Сегодня была организована экскурсия по памятным местам столицы Кубани и одно из них – памятник воинам, освобождавшим этот прекрасный южный город. Свыше 1800 солдат погибло, освобождая его от немецких захватчиков. Низкий поклон и вечная память защитникам. Автопробег проходит прекрасно. Планомерно, придерживаясь графика, двигаемся в Город-Герой Севастополь, – сказал Владимир Носов.

Депутат отметил, что петербуржцев в ходе возложения цветов к памятнику освободителям Краснодара сопровождали их коллеги из Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Носов, Виктор Чернявский, Владимир Харламов. Также была организована пешеходная экскурсия по историческому центру города, посещение музея-заповедника имени Евгения Дмитриевича Фелицына, осмотр регалий Кубанского казачьего войска. Кроме того, в рамках встречи депутаты обменялись межпарламентским опытом и пообещали развивать сотрудничество в рамках Соглашения от 2018 года.

Автопробег «Дорогами Победы» стартовал из Санкт-Петербурга 8 июня. Акция организована Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и проводится во второй раз. Она посвящена памяти погибших в Великой Отечественной войне, а также направлена на поддержку специальной военной операции, которая проводится государством на западных границах. В этом году пробег приурочен также к памятным датам 320-летия Санкт-Петербурга и 240-летия Севастополя. Колонна из шести автомобилей преодолеет маршрут Санкт-Петербург – Севастополь – Санкт-Петербург. Ранее она посетила деревню Мясной бор в Новгородской области, Тулу и Воронежскую область.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-06-2023, 13:24
Из Петербурга в Севастополь: стартовал второй автопробег «Дорогами Победы»
9-06-2023, 15:33
Автопробег «Дорогами Победы»: позади первая тысяча километров
22-09-2022, 18:55
Парламентарии Петербурга и Волгоградской области возложили цветы на Пискаревском кладбище
9-05-2020, 15:56
Губернатор возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
16-05-2014, 12:04
Победный автопробег «ГрузовичкоФ»
18-01-2023, 13:23
Депутаты возложили цветы к мемориалам жителям и защитникам блокадного Ленинграда

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 12:05
В Невском районе после ДТП произошел конфликт со стрельбой
0
118
Вчера, 13:56
В Ленобласти 15-летняя девочка лишилась руки в ДТП с питбайком
0
130
Вчера, 12:02
В Приморском районе «Ниссан Жук» сбил 10-летнего мальчика на самокате
0
109
Вчера, 11:41
В Петродворце велосипедист сбил 9-летнего ребенка
Наверх