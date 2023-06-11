Участники автопробега «Дорогами Победы» возложили цветы к монументу освободителям Краснодара. Колонна петербургских депутатов продолжает свой путь по местам боевой славы времён Великой Отечественной войны.

– Прибыли в Краснодар. Провели очень продуктивную встречу с краевыми депутатами. Сегодня была организована экскурсия по памятным местам столицы Кубани и одно из них – памятник воинам, освобождавшим этот прекрасный южный город. Свыше 1800 солдат погибло, освобождая его от немецких захватчиков. Низкий поклон и вечная память защитникам. Автопробег проходит прекрасно. Планомерно, придерживаясь графика, двигаемся в Город-Герой Севастополь, – сказал Владимир Носов.

Депутат отметил, что петербуржцев в ходе возложения цветов к памятнику освободителям Краснодара сопровождали их коллеги из Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Носов, Виктор Чернявский, Владимир Харламов. Также была организована пешеходная экскурсия по историческому центру города, посещение музея-заповедника имени Евгения Дмитриевича Фелицына, осмотр регалий Кубанского казачьего войска. Кроме того, в рамках встречи депутаты обменялись межпарламентским опытом и пообещали развивать сотрудничество в рамках Соглашения от 2018 года.

Автопробег «Дорогами Победы» стартовал из Санкт-Петербурга 8 июня. Акция организована Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и проводится во второй раз. Она посвящена памяти погибших в Великой Отечественной войне, а также направлена на поддержку специальной военной операции, которая проводится государством на западных границах. В этом году пробег приурочен также к памятным датам 320-летия Санкт-Петербурга и 240-летия Севастополя. Колонна из шести автомобилей преодолеет маршрут Санкт-Петербург – Севастополь – Санкт-Петербург. Ранее она посетила деревню Мясной бор в Новгородской области, Тулу и Воронежскую область.