Петербургские депутаты почтили память защитников Севастополя 1941-1942 годов

Петербургские депутаты, участвующие в автопробеге «Дорогами Победы», во главе со спикером парламента Александром Бельским возложили венки и цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади адмирала Нахимова. Участники торжественной церемонии также почтили память защитников городов-героев Ленинграда и Сталинграда.
Далее петербуржцы встретились с севастопольскими и волгоградскими коллегами. В работе делегаций приняли участие спикеры Александр Бельский, Владимир Немцев и Александр Блошкин.
Спикер отметил, что парламентарии городов федерального значения обсудили вопросы, связанные с работой дорожно-транспортного комплекса.
Автопробег «Дорогами Победы» посвящён памяти погибших в Великой Отечественной войне, а также направлен на поддержку специальной военной операции. В этом году он приурочен к памятным датам 320-летия Санкт-Петербурга и 240-летия Севастополя.