Петербургские депутаты почтили память защитников Севастополя 1941-1942 годов

Петербургские депутаты, участвующие в автопробеге «Дорогами Победы», во главе со спикером парламента Александром Бельским возложили венки и цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади адмирала Нахимова. Участники торжественной церемонии также почтили память защитников городов-героев Ленинграда и Сталинграда.

Далее петербуржцы встретились с севастопольскими и волгоградскими коллегами. В работе делегаций приняли участие спикеры Александр Бельский, Владимир Немцев и Александр Блошкин.

― Сегодня мы планомерно выстраиваем диалог с представительными органами субъектов Российской Федерации, в том числе с Законодательным Собранием города Севастополь. Между нашими городами подписано Соглашение, к которому прилагается дорожная карта и мы в рамках этой дорожной карты трудимся. Сейчас мы проводим традиционный автопробег, отрадно, что Севастополь присоединился к нам и поддержал нас в этом добром начинании. Акция приобрела федеральные масштабы, возможно в скором времени к нам подключится ещё и белорусская сторона, и тогда автопробег приобретёт международный статус. Такая, достаточно насыщенная программа у нас на повестке дня помимо той деятельности, которую мы ведём в рамках законотворчества с нашими коллегами из Севастополя, ― сказал Александр Бельский.

Спикер отметил, что парламентарии городов федерального значения обсудили вопросы, связанные с работой дорожно-транспортного комплекса.

Автопробег «Дорогами Победы» посвящён памяти погибших в Великой Отечественной войне, а также направлен на поддержку специальной военной операции. В этом году он приурочен к памятным датам 320-летия Санкт-Петербурга и 240-летия Севастополя.