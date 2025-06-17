В Красносельском районе возведут часовню в честь преподобного Гавриила Ургебадзе

В ходе заседания под руководством губернатора Александра Беглова, члены правительства Санкт-Петербурга утвердили выделение земельного участка, расположенного на улице Добровольцев в Красносельском районе, религиозной организации – приходу храма Преображения Господня в Лигово. Данный участок предназначен для возведения часовни, посвященной памяти преподобного Гавриила Ургебадзе.

Предполагается, что часовня сможет вместить до 45 верующих. Финансирование строительных работ будет обеспечено за счет привлечения добровольных пожертвований. Срок действия соглашения о безвозмездном пользовании земельным участком установлен в 120 месяцев.

Губернатор подчеркнул, что на недавнем Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие», проходившем в Рязани, Санкт-Петербург был удостоен Гран-при за достижения в области восстановления религиозных сооружений.

«В Санкт-Петербурге ведется не только реставрация исторических храмов, но и строительство новых. Инициатива возведения часовни имеет большое значение для духовного развития Красносельского района», – заявил губернатор.

Несмотря на то, что жизнь преподобного Гавриила Ургебадзе была связана с Грузией, храмы, посвященные его имени, в настоящее время возводятся и освящаются в различных регионах Российской Федерации.