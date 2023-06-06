На Смоленском кладбище открыт памятник блаженной Ксении Петербургской

Сегодня исполняется 35 лет со дня прославления в лике святых блаженной Ксении Петербургской. В честь юбилея возле часовни на месте ее упокоения на Смоленском кладбище был открыт памятник святой заступнице. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов и митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий. В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове состоялось праздничное богослужение.

«Блаженная Ксения стала первой женщиной среди святых, прославленных Церковью на петербургской земле. Она отказалась от всего, посвятила себя молитвам и духовному служению людям. Место ее упокоения на Смоленском кладбище стало святым. Столетия сюда идут и идут люди», - сказал Александр Беглов. Он отметил, что храмы в честь блаженной Ксении освящены во многих городах и селах, в каждом православном храме есть иконы Ксении Петербургской.

Памятник создан за счет пожертвований. Авторы скульпторы - Вадим Сазонов и Николай Иванов.

***

В Санкт‑Петербурге в честь блаженной Ксении названа епархиальная больница, освящено два храма – один на ул. Лахтинской на месте дома, где святая проживала с мужем, второй – при 40-й больнице Сестрорецка, а также пять домовых храмов и знаменитая часовня на Смоленском кладбище на месте упокоения Ксении Петербургской.