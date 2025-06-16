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Питерец.ру » Общество » На участке КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомашин

На участке КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомашин

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вводится временное ограничение движения для грузового транспорта. Данное ограничение будет действовать в течение четырех дней.

В период проведения Петербургского международного экономического форума, а именно с 18 по 21 июня 2025 года, проезд грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн будет временно запрещен на определенном участке КАД. Ограничение затронет участок от развязки на пересечении с Софийской улицей до развязки на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе), что соответствует участку с 60-го по 94-й километр трассы. Об этом заявил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для своевременного информирования участников дорожного движения будут установлены временные технические средства организации дорожного движения. Информация о вводимых ограничениях также будет отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Для обеспечения соблюдения введенных ограничений и регулирования дорожного движения будут привлечены патрульные экипажи Госавтоинспекции.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за возможные временные неудобства, связанные с вводимыми ограничениями, и настоятельно рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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