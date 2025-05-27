На участке КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения для грузового транспорта на Кольцевой автомобильной дороге (КАД). Данная мера связана с проведением Петербургского международного экономического форума.

В период с 18 по 21 июня 2025 года грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн будет запрещено движение на участке КАД между транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе). Ограничение распространяется на участок с 60-го по 94-й километр трассы.

Как отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, для своевременного информирования водителей будут установлены временные технические средства организации дорожного движения. Информация об ограничениях будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Для обеспечения соблюдения ограничений и регулирования дорожного движения будут задействованы патрульные экипажи ГИБДД, добавил Илья Пузыревский.