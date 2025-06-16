Проводится проверка воздуха и радиации в Ленобласти

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти после возгорания на свалке рядом с дер. Куньголово проводятся проверки качества воздуха и радиационного фона. Эксперты анализируют состояние окружающей среды, чтобы убедиться в отсутствии вредных веществ в воздухе.

Мониторинг включает в себя забор проб воздуха и их последующий анализ в лабораторных условиях. Также проводятся измерения радиационного фона на территории, прилегающей к месту возгорания.

Пока по итогам исследований превышения допустимого количества вредных веществ не обнаружено. Но ситуация находится на контроле: местные власти и экологические службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона.