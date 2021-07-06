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Питерец.ру » Общество » В Петербурге сотрудники ДПС отлавили больше сотни «машин-призраков»

В Петербурге сотрудники ДПС отлавили больше сотни «машин-призраков»

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге за выходные инспекторы ДПС поймали более сотни «машин-призраков»

В минувшие выходные сотрудники дорожной полиции провели профилактический рейд по выявлению автомобилей, владельцы которых используют так называемые архивные государственные регистрационные знаки. Как правило, большинство таких водителей – так называемые «лихачи», которые, превышая допустимый скоростной режим, не задумываются о том, что ставят под угрозу жизни других участников дорожного движения. При этом их мотив достаточно простой – нарушать и оставаться безнаказанными.

Для выявления таких нарушителей дорожная полиция использует технические средства контроля и фиксации с удаленным доступом к информационным базам ГИБДД.

За два выходных дня, 3 и 4 июля, сотрудники ДПС выявили 128 автомобилей с архивными номерами. Как и положено в таких случаях оба комплекта номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства были изъяты у водителей, а сами они привлечены к административной ответственности. Чуть позже около 40 водителей были повторно привлечены к ответственности, рискнув продолжить движение на автомобилях без номерных знаков. В отношении них были составлены протоколы по статье 12.2 КоАП РФ, а автомобили изъяты и помещены на спецстоянку.

Источник: ГУ МВД
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