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Питерец.ру » Общество » В Петербурге почтили память основателя города Петра Первого

В Петербурге почтили память основателя города Петра Первого

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В день рождения Петра Первого Александр Беглов и Александр Бельский возложили цветы к его могиле

В этот знаменательный день, 353-ю годовщину со дня рождения Петра Великого, Санкт-Петербург, город, воздвигнутый императором на болотистой местности, стал местом проведения торжественной церемонии. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, отдавая дань памяти основателю города, посетили Петропавловский собор, расположенный в исторической Петропавловской крепости. Здесь, у скромного, но величественного надгробия первого российского императора, они возложили цветы, отдавая дань уважения его неоспоримому вкладу в историю России. В соборе была отслужена заупокойная лития, проникновенное пение которой подчеркивало величие и трагизм фигуры Петра I.

Выступая перед собравшимися, Александр Беглов, губернатор города, произнес трогательную речь, в которой сравнил смелый замысел Петра Первого по созданию нового города на берегах Невы с грандиозными современными проектами, преображающими облик сегодняшнего Санкт-Петербурга. Он напомнил, что Пётр Первый, вопреки всем трудностям и скепсису, создал город, ставший символом силы, стремления к прогрессу и открывший России путь в европейскую цивилизацию. Этот город, построенный на трудолюбии и смелости людей того времени, и по сей день продолжает вдохновлять, восхищая своей архитектурой и историей мировое сообщество. Петербург, по словам Беглова, всегда был, есть и будет символом российской мощи, городом, где воплощаются смелые мечты и закладываются основы будущего.

Губернатор акцентировал внимание на том, что Пётр I мечтал создать сильное и просвещенное государство, способное к динамичному развитию, и ему удалось реализовать этот грандиозный план. Сегодня, по его словам, благодаря политике Президента Владимира Путина, Россия вновь обретает былое величие и силу. Беглов подчеркнул возрождение духа Петровской эпохи, эпохи, когда люди не боялись смелых идей и реализовывали самые амбициозные проекты.

Далее Александр Беглов перешел к обсуждению масштабных современных проектов, реализуемых в Санкт-Петербурге. Он упомянул строительство Широтной магистрали, Высокоскоростной железнодорожной магистрали, Большого Смоленского моста, проекта «Санкт-Петербург Марина» и многих других, которые, по его словам, изменят город на десятилетия вперед и поставят его на новую ступень развития. Эти проекты, по замыслу губернатора, предназначены не только для улучшения инфраструктуры города, но и для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций и укрепления экономического потенциала Санкт-Петербурга. Он выразил уверенность, что Санкт-Петербург останется городом-созидателем, городом, где рождаются великие идеи и совершаются героические деяния.

Завершая церемонию, Александр Беглов также почтил память другого значимого императора – Александра III, возложив цветы в Петропавловском соборе. После официальной части мероприятия, губернатор также возложил цветы к памятнику Медному всаднику на Сенатской площади, еще раз подчеркнув важность исторической памяти и связь между прошлым и будущим Санкт-Петербурга. Вся церемония прошла в торжественной и патриотической атмосфере, подчеркивая важность исторического наследия и стремление к дальнейшему развитию города на Неве.

Источник: Администрация Петербурга
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