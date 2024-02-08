В Петербурге почтили память Петра Великого

Сегодня, 8 февраля, в день памяти святого благоверного князя Петра Великого, состоялась памятная служба в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В этот день в 1725 году в соборе состоялось отпевание императора, а чуть позже здесь был захоронен его прах. Службу возглавил епископ Кронштадтский, викарий Санкт-Петербургской епархии Вениамин, в сослужении духовенства Санкт-Петербургской митрополии. В богослужении приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и представители исполнительной власти города.

По окончании литургии состоялась церемония возложения цветов к надгробию императора Петра I. К памятнику российскому самодержцу возложили венки и цветы губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, члены правительства города, представители общественных организаций и жители города.

Жизнь самого первого российского императора полна загадок и противоречий. Уроженец подмосковного села Коломенское, младший сын царя Алексея Михайловича и его второй жены Натальи Нарышкиной, с юных лет проявлял недюжинные способности и неуемную жажду знаний. По настоянию старшего брата, царя Федора Алексеевича, он был отправлен учиться в Европу. Там он провел два года, изучая корабельное дело, навигацию и другие науки. Вернувшись в Россию, Петр I приступил к масштабным реформам, которые затронули все сферы жизни государства. Он ввел новый календарь, реформировал армию и флот, создал систему государственных органов, поощрял развитие науки и образования, способствовал развитию торговли и промышленности. Именно при нем Россия впервые стала великой морской державой. Петр I скончался в 1725 году в возрасте 52 лет. Причиной его смерти стала запущенная простуда. В память о великом реформаторе в Санкт-Петербурге был воздвигнут памятник "Медный всадник", который по сей день остается одним из самых известных символов города.