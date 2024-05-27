В Петропавловском соборе Дмитрий Медведев и Александр Беглов возложили цветы к надгробию Петра Великого

В День города заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и губернатор Александр Беглов почтили память основателя Санкт‑Петербурга – императора Петра Первого и возложили цветы к его могиле в Петропавловском соборе Петропавловской крепости.

В церемонии также принял участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Петропавловский собор – один из символов Петербурга. Здесь нашел свое упокоение Петр Великий, другие российские императоры, императрицы и члены их семей.

По традиции в День основания города губернатор также возложил цветы к Медному всаднику и принял участие в чествовании новых Почетных граждан Санкт‑Петербурга.

Праздничные мероприятия в честь 321-й годовщины основания Петербурга проходят по всему городу.