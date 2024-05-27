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Питерец.ру » Общество » В Петропавловском соборе Дмитрий Медведев и Александр Беглов возложили цветы к надгробию Петра Великого

В Петропавловском соборе Дмитрий Медведев и Александр Беглов возложили цветы к надгробию Петра Великого

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В День города Дмитрий Медведев и Александр Беглов возложили цветы к надгробию Петра Великого в Петропавловском соборе

В День города заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и губернатор Александр Беглов почтили память основателя Санкт‑Петербурга – императора Петра Первого и возложили цветы к его могиле в Петропавловском соборе Петропавловской крепости.

В церемонии также принял участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Петропавловский собор – один из символов Петербурга. Здесь нашел свое упокоение Петр Великий, другие российские императоры, императрицы и члены их семей.

По традиции в День основания города губернатор также возложил цветы к Медному всаднику и принял участие в чествовании новых Почетных граждан Санкт‑Петербурга.

Праздничные мероприятия в честь 321-й годовщины основания Петербурга проходят по всему городу.

Источник: Администрация Петербурга
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