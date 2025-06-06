В УК РФ может появиться наказание за DDoS-атаки

Правительство Российской Федерации разработало изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за осуществление DDoS-атак. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на проект второго крупного пакета мер, направленных на борьбу с киберпреступностью. Представители Министерства цифрового развития и аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что документ находится на стадии межведомственного согласования и может быть скорректирован с учетом предложений различных ведомств и отраслевых экспертов.

С 1 июня 2025 года в России вступил в силу закон, направленный на противодействие телефонному и интернет-мошенничеству, который был подписан президентом Владимиром Путиным в начале апреля. Данный закон включает в себя более 30 различных мер. Новый пакет мер, предварительно названный «Антифрод 2.0», содержит несколько десятков новых инициатив, а также дополнения к Уголовному, Уголовно-процессуальному и Административному кодексам Российской Федерации.

Среди прочих предложений, авторы документа предлагают внести в Уголовный кодекс статью 272.2 «Злостное воздействие на информационную систему, информационно-телекоммуникационную сеть, компьютерную информацию или сеть электросвязи». Данная статья будет определять санкции за совершение DDoS-атак. В качестве максимального наказания по этой статье предусмотрен штраф в размере до 2 миллионов рублей, лишение свободы на срок до восьми лет, а также запрет на занятие определенных должностей на срок до трех лет. Однако, в проекте предусмотрено исключение для лиц, которые осуществляли атаки на ресурсы, доступ к которым запрещен или ограничен в соответствии с законом.

В проекте статьи, деяние, за которое предусмотрено наказание, определяется как «целенаправленное воздействие» на информационные и другие системы, «сопряженное с блокированием или уничтожением компьютерной информации, причинившее значительный ущерб или повлекшее иные тяжкие последствия».

Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отмечает, что установление уголовной ответственности за DDoS-атаки является важным шагом в направлении правового реагирования на одну из самых распространенных форм цифрового вредительства. Он подчеркнул, что DDoS-атаки могут парализовать не только сайты компаний, но и критически важную инфраструктуру.