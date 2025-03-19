Минцифры готовит второй пакет мер против интернет-мошенничества

Минцифры России готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, заявил глава министерства Максут Шадаев.

Новый пакет мер будет направлен на борьбу с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и новых технологий в противозаконных целях, а также с дропперами.

«Я надеюсь, мы сейчас в короткие сроки доработаем ко второму чтению законопроект. Но действительно, это первый шаг, и останавливаться на этом нельзя, у нас еще готовится уже второй пакет мер по борьбе как раз с дропперами, с искусственным интеллектом, новыми технологиями, так что здесь мы будем дальше двигаться», – сказал Шадаев на пленарном заседании Госдумы, его цитирует РИА Новости.

Напомним, что во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.

Принятый в первом чтении законопроект включает 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, пояснил депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Предложенные инициативы станут фундаментом для разработки дальнейшего регулирования политики противодействия мошенникам. Законопроект предлагает как введение абсолютно новых мер борьбы со злоумышленниками в сети, так и модернизацию уже имеющихся механизмов. К примеру, основой для большинства новых инструментов борьбы станет платформа «Антифрод», которая уже с 2022 года используется для активной блокировки подменных номеров», – пояснил депутат.

Среди предложенных Правительством инициатив также установление запрета сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи на общение с клиентами через иностранные мессенджеры, введение обязательной маркировки звонков с отображением наименования организации, возможность установления самозапрета на оформление сим-карт, обязательная идентификация владельцев объявлений через портал «Госуслуги» и другие меры.

Структура киберпреступности постоянно меняется, отмечает Немкин.

«Злоумышленники активно внедряют технологии искусственного интеллекта, прежде всего дипфейки. Этот факт может вывести проблему мошенничества на принципиально новый уровень. В 2024 году количество инцидентов с применением ИИ выросло на 10%, при этом в перспективе двух лет аналитики прогнозируют многократный рост использования нейросетей в противозаконных целях», – отметил депутат.

Чаще всего в таких атаках злоумышленники подделывают голоса.

«Одна из самых популярных стратегий – взлом аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Злоумышленники генерируют голос реального человека, предварительно проанализировав его голосовые сообщения другим пользователям. Далее от имени пользователя они, к примеру, могут занимать денежные средства. Тревогу вызывает и то, что в скором времени появятся ИИ-модели, способные имитировать голос другого человека в режиме реального времени», – отметил депутат.

Инструменты борьбы с мошенничеством должны постоянно актуализироваться и учитывать все реалии киберпреступности, подчеркнул Немкин.