Иноагенты не смогут участвовать в выборах

«Питерец.ру» сообщает, что в России принят закон, согласно которому иноагенты лишаются возможности участвовать в выборах всех уровней. Парламентарии проголосовали за новый закон единогласно. Документ уже был подписан президентом Путиным.

По словам спикера Госдумы Володина, основой признания иноагентом является получение средств из-за границы. Человек должен работать в интересах своего государства, только тогда он может представлять страну на выборах.

Новый закон коснется парламентраев, имеющих статус иноагента. В частности, речь идет о петербургском депутате Вишневском*, который пока еще входит в состав ЗакСа. Если же господин Вишневский не избавится от иноагентского статуса, то лишится своего мандата.



*Депутат Борис Вишневским внесен в список иноагентов Минюстом РФ