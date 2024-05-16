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Питерец.ру » Политика » Иноагенты не смогут участвовать в выборах

Иноагенты не смогут участвовать в выборах

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
piter-news.net
Принят закон, запрещающий иноагантам, участвовать в выборах в РФ

«Питерец.ру» сообщает, что в России принят закон, согласно которому иноагенты лишаются возможности участвовать в выборах всех уровней. Парламентарии проголосовали за новый закон единогласно. Документ уже был подписан президентом Путиным.

По словам спикера Госдумы Володина, основой признания иноагентом является получение средств из-за границы. Человек должен работать в интересах своего государства, только тогда он может представлять страну на выборах.

Новый закон коснется парламентраев, имеющих статус иноагента. В частности, речь идет о петербургском депутате Вишневском*, который пока еще входит в состав ЗакСа. Если же господин Вишневский не избавится от иноагентского статуса, то лишится своего мандата.


*Депутат Борис Вишневским внесен в список иноагентов Минюстом РФ

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