Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках

Госдума приняла на пленарном заседании закон о штрафах за распространение информации о наркотиках.

Штраф до 600 тыс. рублей устанавливается за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке.

Документ входит в пакет инициатив, направленных на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года.