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Беглов наградил победителей конкурса на лучшее благоустройство территорий Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов вручил награды победителям городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий

Сегодня, под руководством губернатора Александра Беглова, в Санкт-Петербурге прошло важное заседание Городского штаба благоустройства. На повестке дня стояли ключевые вопросы, касающиеся реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который должен завершиться в 2025 году, а также планы на 2026 год. Участники встречи также обсудили результаты смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство, который проводился с целью выявления самых удачных примеров благоустройства в городе за 2024 год.

Конкурс проходил в 11 различных номинациях, охватывающих широкий спектр объектов и территорий. Среди них были выделены лучшие благоустроенные кварталы, дворовые территории, а также объекты садово-паркового хозяйства. Кроме того, оценивались объекты, относящиеся к потребительскому рынку, здравоохранению, социальной защите, образованию, культуре и спорту. Важно отметить, что все эти объекты должны были пройти работы по благоустройству в рамках проекта.

Для более удобной оценки, 18 районов Санкт-Петербурга были разделены на 4 группы в зависимости от их территориального расположения. Это позволило более точно определить победителей в каждой категории. В центральной части города лучшими районами были признаны Адмиралтейский, Василеостровский и Центральный районы. Среди пригородных районов победу одержали Колпинский, Кронштадтский и Курортный районы. В первой группе районов с уже сложившейся застройкой победителями стали Калининский и Приморский районы, а во второй группе – Красногвардейский, Невский и Московский районы.

Комиссия также отметила 8 объектов садово-паркового хозяйства и 14 объектов благоустройства, которые были созданы по инициативе районных администраций или внутригородских муниципальных образований. В общей сложности для участия в конкурсе было подано 171 заявка, что свидетельствует о высоком уровне заинтересованности и активности местных властей и жителей в процессе благоустройства.

Губернатор Беглов отметил, что 2024 год город завершил с весьма положительными результатами. В рамках благоустройства было обновлено 57 общественных пространств, среди которых можно выделить такие значимые объекты, как вторая очередь Линейного парка, новый бульвар на улице Крыленко, сквер на берегу Ижорского пруда в Колпино, а также сквер Расула Гамзатова на улице Руставели. Эти примеры показывают, что в последние пять лет в Санкт-Петербурге было создано свыше 240 новых общественных пространств, что является значительным шагом вперед в области благоустройства городской инфраструктуры.

Важность таких мероприятий трудно переоценить, поскольку они не только улучшают внешний вид города, но и делают его более комфортным и удобным для жизни. Губернатор подчеркнул, что дальнейшие планы по благоустройству будут направлены на создание еще большего количества общественных пространств, которые будут служить местами для отдыха, общения и культурных мероприятий.

Таким образом, заседание Городского штаба благоустройства стало важной вехой в процессе формирования комфортной городской среды в Санкт-Петербурге, и его результаты будут способствовать дальнейшему развитию города и улучшению качества жизни его жителей. Впереди еще много работы, и власти намерены продолжать активно развивать и улучшать инфраструктуру, учитывая потребности и пожелания граждан.

Источник: Администрация Петербурга
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