Payeer

ента новостей

19:14
В ЗВО проводятся внезапные проверки готовности к действиям в условиях ЧС
19:13
Посол Израиля прочтет лекцию в СПбГУ
16:07
В Ленинградской армии ВВС и ПВО гранатометчики приступили к учебно-боевыми стрельбами
16:06
Елизавета Леонская исполнит программу из сочинений Моцарта, Вебера и Рихарда Штрауса
16:01
На КАД между Мурманским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11:52
В Ленобласти подросток на угнанном автомобиле попал в ДТП
11:32
На КАД между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами полностью перекроют движение
11:00
В Ленобласти конфликт из-за барышни привел к летальному исходу
10:19
Евросоюз снова требует
09:46
Сколько заработает Петербург на Евро-2020?
16:34
Программа зарубежных гастролей театра «Санктъ-Петербургъ Опера»
16:22
В Петербурге наградили победителей фестиваля «Российская студенческая весна»
16:20
Определены победители номинаций «Современный танец» и «Уличный танец»
16:18
Театр «На Литейном» завершает сезон спектаклем «Женитьба Фигаро»
16:16
В Петербурге будет проходить студенческий чемпионат по искусственному интеллекту
16:13
В Ленобласти в соединениях и воинских частях начался новый период обучения
16:10
«Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в режиме повышенного готовности
16:08
Пресс-секретарь Пятого канала победила в конкурсе «Пресс-служба года»
16:05
В Ленобласти на пожаре пострадали два ребенка
10:40
В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками
10:21
Господа, ваш творог просроченный!
09:59
Уникальное издание книги Ф.М. Достоевского представит его правнук
09:46
Французы обезумели
09:42
В Петербурге строитель упал с 12-го этажа
23:51
Тарасенко принёс сборной России историческую победу над Швецией на хоккейном чемпионате мира
20:48
20 молодых петербуржцев станут участниками смены #МЫВМЕСТЕ форума «Таврида» в Крыму
20:47
Петербуржец представит проект картотеки доноров крови для животных на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»
16:25
В Петербурге полицейские задержали «целительницу» из Вышнего Волочка
16:18
Россельхознадзор в Петербурге выявил комбинат, выпускающий просроченный творог
12:20
В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД между Мурманским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

На КАД между Мурманским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

0
44
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ на участке между транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и транспортной развязкой на пересечении Колтушским шоссе (км 46+492 – км 45+647 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 6 по 11 июня 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-04-2021, 19:25
На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
31-08-2020, 19:47
На участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
2-05-2021, 20:32
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11-05-2021, 12:04
На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
11-09-2020, 11:54
На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
3-05-2021, 12:12
На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
97
Сегодня, 11:52
В Ленобласти подросток на угнанном автомобиле попал в ДТП
0
188
Вчера, 10:40
В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками
0
280
28-05-2021, 11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
0
331
27-05-2021, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
Наверх