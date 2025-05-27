По Петербургу в День города проехал «Литературный трамвай»

В ознаменование 322-й годовщины основания Санкт-Петербурга, подростково-молодежный центр досуга «Фрунзенский» совместно с Трамвайным парком №1 предприятия «Горэлектротранс» организовали праздничное мероприятие в трамвае, курсирующем по маршруту №62.

Для реализации акции, добровольцы центра предпочли использовать трамвай, украшенный символикой, посвященной Великой Победе. В ходе мероприятия, волонтеры приветствовали пассажиров с Днем города, декламируя произведения русских поэтов и писателей, чья жизнь и творчество были связаны с берегами реки Невы.

В поддержку молодежной инициативы «Фрунзенского» выступил хор ветеранов «Купчинские зори», исполнив известные песни о Ленинграде-Петербурге, а также популярные народные мелодии.

Кроме того, для заинтересованных пассажиров была организована викторина с памятными подарками, посвященная истории города. Участникам викторины предлагалось ответить на вопросы, касающиеся даты основания Санкт-Петербурга, количества переименований города, продолжительности блокады Ленинграда, а также других значимых событий из прошлого города.