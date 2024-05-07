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Питерец.ру » Общество » «Трамвай Победы» проехал в Московском районе в преддверии 9 Мая

«Трамвай Победы» проехал в Московском районе в преддверии 9 Мая

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Горэлектротранс
Памятную акцию провели Горэлектротранс и школа № 543, по инициативе которой «Трамвай Победы» ежегодно выезжает на улицы города.

Традиционную памятную акцию провели петербургский Горэлектротранс и школа № 543, по инициативе которой «Трамвай Победы» ежегодно выезжает на улицы города. В этом году к участию в интерактивной экскурсии на маршруте № 29 были также приглашены учащиеся школ №№ 543, 355, 362, 358, 496, Морской школы Московского района и представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Десятки жителей и гостей города приняли участие в акции, которую школьники Московского района впервые задумали и организовали вместе с Горэлектротрансом в 2015 году. Тогда идея родилась прямо на маршруте: ученики и учителя школы № 543 задумались о том, как много мест по пути следования трамвая № 29 связаны с Великой Отечественной войной. Результатом большой исследовательской работы о военной истории района стала первая трамвайная экскурсия. С тех пор эта акция проходит в Петербурге ежегодно накануне Дня Победы, а в этом году к ней присоединились Курск, Смоленск и Волгоград: на улицы этих городов тоже вышел «Трамвай Победы».

Ребята и педагоги готовятся к важному событию в течение года: проводят научные исследования, изучают специализированную историческую литературу, биографические материалы героев и тружеников Великой Отечественной войны. В итоге накануне великого праздника ребята представили насыщенную ретроспективу военного Ленинграда для обычных пассажиров, которые каждый день ездят по этому маршруту. Теперь и они смогли прикоснуться к фронтовым страницам города.

«Трамвай Победы», украшенный плакатами на тему военных лет, торжественно проследовал по улицам Московского и Фрунзенского районов. Парадно одетые школьники рассказали пассажирам о военной истории района, о достопримечательностях и улицах, названных именами героев. Также они читали стихи о войне и под аккомпанемент баяна исполняли душевные фронтовые песни. 

Пассажиры с интересом и слезами на глазах слушали ребят, вдохновенно рассказывающих о страшных военных страницах в истории Ленинграда, и благодарили их за миссию, которую они несут – сохранение памяти.

Трамвай № 29 следует: Оборотная станция «Трамвайный парк № 1» – Детская музыкальная школа – Заставская ул. – Администрация Московского района – ст. метро «Электросила» - Благодатная ул. – Кузнецовская ул. – Московский парк Победы – Ул. Фрунзе – Ул. Гастелло – Авиационная ул. – Ул. Ленсовета – Алтайская ул. – Ул. Орджоникидзе – Пр. Юрия Гагарина – Детский сад – Звёздная ул. – конечная станция «Мясокомбинат».

Источник: Горэлектротранс
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