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Питерец.ру » Культура » Литературный музей «ХХ век» представил выставку «Литературный код Петербурга» в Орле

Литературный музей «ХХ век» представил выставку «Литературный код Петербурга» в Орле

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
museum-xxvek.ru
Литературный музей «ХХ век» представил выставку «Литературный код Петербурга» в Орле

Государственный литературный музей «ХХ век» стал участником культурной программы Дней Санкт-Петербурга в Орловской области. Петербургская делегация посетила Орел 29-30 августа с целью налаживания связей в сфере промышленности, туризма и культуры.

Литературный музей «ХХ век» представил выставку «Литературный код Петербурга», которая временно расположилась в фойе Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева. Выставка охватывает три столетия литературной истории Петербурга. Здесь перечислены имена 19 самых ярких писателей и поэтов, творивших на берегах Невы, чьи судьбы неразрывно связаны с литературным прошлым города,  городскими достопримечательностями, местами хранения литературной памяти и чьё творчество оставило след в истории петербургской культуры.

Среди героев выставки М.В. Ломоносов,  А.П. Сумароков, Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, И.А. Крылов, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, И.А. Бунин, В.В. Набоков, М. Горький, М.М. Зощенко, А.А. Блок, А.А. Ахматова, О.Ф. Берггольц, С.Д. Довлатов, И.А. Бродский, Д.А. Гранин. Не забыт также ряд имён других писателей, важных для понимания литературного наследия Петербурга.

Выставка включает в себя описание и тенденции развития литературы в Санкт-Петербурге-Петрограде-Ленинграде на протяжении трёх веков и QR-коды с информацией о литературных музеях и других местах памяти о литературном наследии Санкт-Петербурга.

Выставка «Литературный код Петербурга» будет демонстрироваться в Орловском объединённом государственном литературном музее И.С. Тургенева в течение месяца.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Государственный литературный музей «ХХ век»
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