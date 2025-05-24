В Петербурге пройдет крупнейший пляжный фестиваль «Комус Fest 2025»

С 31 мая по 1 июня 2025 года Санкт-Петербург примет масштабный спортивный фестиваль под названием «Санкт-Петербург Комус Fest 2025». Местом проведения станет центр пляжного спорта «Динамо», расположенный по адресу: проспект Динамо, 44б. Ожидается участие более 350 атлетов со всей России, которые будут бороться за главный приз в пляжном волейболе и разделят общий призовой фонд в размере 1 500 000 рублей.

Соревнования пройдут в двух форматах: с применением гандикапа и без. В категории «2х2» мужские и женские команды будут соревноваться отдельно. В турнире без гандикапа примут участие до 30 мужских и 30 женских команд. По результатам отборочных матчей команды будут распределены по двум лигам: Суперлига «А» и Высшая лига «B». Турнир с гандикапом будет включать три категории: «PRO» (до 32 мужских и 32 женских команд), общий (до 48 мужских и 48 женских команд) и финальный этап плей-офф, в котором определятся победители в Платиновой, Золотой, Серебряной и Бронзовой лигах.

Игры будут проводиться на 20 открытых площадках. В первый день встречи будут проходить до одного победного сета, а финальные матчи — до двух.

Помимо спортивных состязаний, «Комус Fest» предложит гостям насыщенную развлекательную программу, включающую розыгрыши призов, конкурсы с участием ведущего, выступления диджеев, зону восстановления с массажистами, аквагрим и летние угощения. Для юных посетителей будет работать аниматор, а для взрослых — лаунж-зона.

На время проведения фестиваля центр пляжного спорта «Динамо» превратится в центр спортивного праздника для жителей и гостей города.

Компания «Комус» имеет более чем 12-летний опыт в организации спортивных мероприятий по всей России, привлекая более 20 000 спортсменов различных возрастов и уровней подготовки.

Начало мероприятия: 31 мая – 1 июня 2025 года, в 8:30. Вход свободный для всех желающих (0+).