Фестиваль пляжного волейбола «Комус Fest» соберет спортсменов со всей России в Санкт-Петербурге

Солнце, пляж и один из самых летних видов спорта – идеальное сочетание для июльских выходных. Любителей волейбола и насыщенного досуга соберет масштабный летний фестиваль, который проводит компания «Комус». Главной частью программы станут соревнования по пляжному волейболу, ради которых в Северную столицу приедут участники из разных городов России. Фестиваль пляжного волейбола «Комус Fest», приглашающий спортсменов, зрителей и болельщиков, пройдет в центре пляжного спорта «Динамо» 27 и 28 июля.

В 2024 году турнир, организованный компанией «Комус», предложит рекордное для фестиваля количество игровых кортов – 20. Около 500 участников соберутся на соревнованиях в Санкт-Петербурге. В рамках фестиваля состоятся турниры среди мужских и женских команд, и призовой фонд этих соревнований составит 1 500 000 рублей. За денежный приз смогут побороться спортсмены разного уровня: от новичков до профессионалов. Победители и призеры также получат медали от организаторов.

Программа соревнований включает:

Пляжный волейбол 2х2 (женщины) с гандикапом

Пляжный волейбол 2х2 (женщины) без гандикапа

Пляжный волейбол 2х2 (мужчины) с гандикапом

Пляжный волейбол 2х2 (мужчины) без гандикапа

Мероприятие повысит не только спортивное мастерство участников, но и настроение всех присутствующих. Пока спортсмены соревнуются за победу, гости тоже не заскучают – для них продумано множество развлечений: мастер-классы по пляжному волейболу, настольный футбол, конкурсы и даже релакс-зона, где все желающие смогут отдохнуть и получить массаж от профессиональных массажистов. Программа рассчитана и на детей, которых развлекут аквагрим и веселые аниматоры. Самых активных болельщиков ждут призы и подарки от компании «Комус».

Увлекательную программу фестиваля дополнят солнце, песок, ощущение здоровой спортивной конкуренции и летняя атмосфера. Всё это сделает выходные по-настоящему запоминающимися и напомнит, что спорт и здоровый образ жизни – это не только полезно, но и очень весело.

Для зрителей и гостей вход свободный, без регистрации.

Дата и время проведения: 27 июля – 28 июля 2024. Время начало соревнований в номинации «2х2» – 08:30, ориентировочное окончание игр – 21:00.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо 44б, Центр пляжного спорта «Динамо».

Узнать больше о фестивале можно на официальном сайте komus-sport.ru