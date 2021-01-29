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Питерец.ру » Общество » Стартует Всероссийская молодежная киберспортивная лига «КиберPROдвижение»

Стартует Всероссийская молодежная киберспортивная лига «КиберPROдвижение»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Стартует Всероссийская молодежная киберспортивная лига <КиберPROдвижение>

С 30 января по 7 февраля в России пройдет одно из самых масштабных любительских киберспортивных событий начинающегося года – Всероссийская молодежная киберспортивная лига «КиберPROдвижение».

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, мероприятие пройдет полностью в удаленном формате, в режиме онлайн.

В течение недели молодые киберспортсмены и любители электронного спорта будут соревноваться между собой в дисциплине «Боевая арена» (DOTA 2).

2 этапа онлайн-отборочных: 30-31 января и 6-7 февраля. По итогам отборочных испытаний из каждого этапа будут выявлены 2 лучшие команды, которые получат продвижение в следующую стадию чемпионата и будут объявлены победителями отборочного чемпионата.

Для участия в проекте необходимо собрать состав команды в размере 5 человек, зарегистрироваться с помощью специального приложения для участников, размещенного в официальной группе мероприятия https://vk.com/ipo_esf_78 и явиться на игры в соответствии с расписанием, которое также будет опубликовано в группе мероприятия. Все этапы проведения мероприятия будут транслироваться на официальном канале организации – twitch.tv/ipo_esf, и в официальной группе мероприятия ВКонтакте. Победители соревнований также разделят между собой внушительный призовой фонд в размере 50 000 рублей, предоставленный партнерами мероприятия.

Записи трансляций и фото с мероприятия будут выложены в официальной группе проекта ВКонтакте: https://vk.com/ipo_esf_78.

К участию в соревнованиях допускаются граждане России в возрасте от 14 лет, имеющие постоянную регистрацию в любом из регионов страны.

Не допускаются к участию профессиональные команды и организации, принимавшие участие минимум в одном чемпионате, проводимом компанией Valve (в том числе и в закрытых квалификациях к данным чемпионатам) за 2019-2020 годы.

Источник: Комитет по молодежной политике
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