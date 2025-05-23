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Питерец.ру » Общество » В Петербурге полицейские провели профилактические рейды по клубам боевых единоборств

В Петербурге полицейские провели профилактические рейды по клубам боевых единоборств

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские провели «точечные» профилактические рейды по клубам боевых единоборств, ориентированных на клиентов из мигрантской среды

Сотрудники Центра «Э» совместно с коллегами из других подразделений ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при поддержке Росгвардии и представителей военного комиссариата, осуществили проверку двух спортивных клубов, расположенных в Апраксином переулке и на проспекте Непокоренных. В момент проведения оперативных мероприятий в обоих залах проходили тренировки.

В общей сложности было проверено более 50 человек, среди которых около 20 оказались иностранными гражданами, включая двух студентов из стран Северной Африки. Остальные лица, занимавшиеся спортом, были выходцами из регионов Северного Кавказа.

Основной целью проверки являлось установление законности пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также выявление возможной причастности спортсменов к совершению противоправных действий.

В ходе рейда было выявлено пять нелегальных мигрантов, проживающих в Санкт-Петербурге без законных оснований. Один из них, как выяснилось, получил сертификат о знании русского языка обманным путем, приобретя его за денежное вознаграждение. По данному факту ведется проверка. Нелегальные мигранты были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и последующего помещения в специализированный центр с целью депортации за пределы Российской Федерации.

Представители военного комиссариата вручили 11 гражданам России, прибывшим из регионов Северного Кавказа, повестки для постановки на воинский учет.

Полиция планирует проводить подобные рейды на регулярной основе, чтобы снизить уровень криминализации в этнических неформальных группах.

Источник: ГУ МВД
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