Полицейские искали нелегалов в промзонах и стройках Петербурга

В Петербурге сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии провели профилактический рейд по выявлению нелегалов на территориях промзон и сразу несколько строительных объектов.

Места проведения рейдов выбирались, исходя из проведенного миграционной службой мониторинга мест компактного пребывания иностранных граждан.

Нелегалов искали на территории промзон на улице Репищева и Сабировской, а также строительных объектах в Юнтолово.

В общей сложности сотрудниками полиции было проверено около двухсот иностранных работников. У 56 мигрантов были выявлены нарушения в оформлении документов. Их доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

Информацию о нарушителях внесли в реестр контролируемых лиц.