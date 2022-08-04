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Питерец.ру » Общество » Полицейские провели масштабный профилактический рейд на Софийской овощебазе

Полицейские провели масштабный профилактический рейд на Софийской овощебазе

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34
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полиция Петербурга провела масштабный профилактический рейд на Софийской овощебазе

Вчера на территории Софийской овощебазы во Фрунзенском районе Петербурга полицейские организовали проведение оперативно-профилактического мероприятия, направленного на пресечение административных правонарушений и выявление преступлений в сфере нелегальной миграции.

Одним из поводов для проведения внеочередного планового рейда послужила совершенная на прошлой неделе драка, в результате которой был ранен мужчина.

В профилактическом рейде было задействовано около 160 полицейских. По результатам рейда проверено 355 иностранных граждан и 128 транспортных средств. В полицию был доставлен 61 гражданин для административного разбирательства.

В отношении 55 иностранных граждан полицейские составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации) и статье 19.27 КоАП РФ (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета).

В ходе рейда полицейские выявили факты незаконного оборота алкогольной продукции, а также оборот немаркированной плодоовощной продукции. В общей сложности изъято более 750 бутылок алкогольной продукции и более 11 тонн немаркированной плодоовощной продукции.

Такие проверки мест компактного нахождения иностранных граждан будут проведены и в других районах Петербурга.

Источник: ГУ МВД
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