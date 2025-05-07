На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на КАД, на участке между транспортной развязкой на пересечении с Рябовским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе в течение месяца будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по локальному восстановлению напыляемой гидроизоляции, на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубья, в период с 14 мая по 15 июня будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на участке с 39 по 41 километр внутреннего кольца КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.