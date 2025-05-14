Discord оштрафовали на 800 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал платформу Discord на 800 тыс. рублей за неисполнение обязанностей.

«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Discord Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. рублей», – сообщили в суде.

На этот раз Discord обвиняется в неисполнении обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Штраф в отношении Discord — это очередной сигнал иностранным ИТ-компаниям о необходимости соблюдать российское законодательство в сфере обработки данных и взаимодействия с государственными структурами, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Очередной штраф в отношении Discord — это логичное продолжение линии правоприменения в отношении иностранных ИТ-компаний, систематически нарушающих требования российского законодательства. Практика показывает, что компании вроде Discord по-прежнему не демонстрируют готовности к диалогу. Поэтому административные меры, включая блокировки и штрафы, к сожалению, пока остаются единственным действенным инструментом воздействия», - отметил депутат.

Очевидно, что таким платформам, которые в упор игнорируют требования нашего законодательства, легче получать штрафы и даже мириться с блокировками, чем заботиться о безопасности пользователей, добавил Немкин.