Discord оштрафовали на 800 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал платформу Discord на 800 тыс. рублей за неисполнение обязанностей.
На этот раз Discord обвиняется в неисполнении обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями.
Штраф в отношении Discord — это очередной сигнал иностранным ИТ-компаниям о необходимости соблюдать российское законодательство в сфере обработки данных и взаимодействия с государственными структурами, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Очевидно, что таким платформам, которые в упор игнорируют требования нашего законодательства, легче получать штрафы и даже мириться с блокировками, чем заботиться о безопасности пользователей, добавил Немкин.