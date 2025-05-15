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Питерец.ру » Общество » Мессенджеры WhatsApp и Signal оштрафованы на 0,8 млн руб. каждый за неисполнение законодательства РФ

Мессенджеры WhatsApp и Signal оштрафованы на 0,8 млн руб. каждый за неисполнение законодательства РФ

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Мировой суд Таганского района Москвы признал мессенджеры WhatsApp и Signal виновными в неисполнении российского законодательства

Таганский районный суд Москвы вынес решение о признании мессенджеров WhatsApp и Signal виновными в нарушении действующего законодательства Российской Федерации, о чем сообщили представители судебной пресс-службы в среду.

В судебном заявлении отмечается, что компании WhatsApp LLC и Signal Messenger LLC признаны нарушителями административного кодекса, за что им назначены штрафы в размере 800 тысяч рублей каждой.

Основанием для признания вины стало нарушение ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ, касающейся неисполнения требований, предъявляемых к организаторам сервисов обмена мгновенными сообщениями.

Ранее российские судебные инстанции уже применяли штрафные санкции к WhatsApp за несоблюдение требований об удалении запрещенной информации и нарушении правил локализации персональных данных российских пользователей. Для Signal данное привлечение к ответственности является первым в России.

Согласно разъяснениям Антона Немкина, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, основанием для штрафов послужило несоблюдение норм российского законодательства, регулирующего деятельность сервисов обмена сообщениями, включая требования по локализации персональных данных, идентификации пользователей и взаимодействию с государственными органами.

Немкин подчеркнул, что штрафы, несмотря на их относительно небольшой размер для крупных ИТ-компаний, являются важным сигналом о намерении российских регуляторов обеспечивать исполнение закона независимо от юрисдикции платформ. Он также отметил, что в условиях геополитической напряженности государство стремится минимизировать влияние иностранных ИТ-структур на информационную среду, в том числе в вопросах борьбы с запрещенным контентом и обеспечения безопасности.

Депутат указал на возможность блокировок в случае отказа от исполнения требований российского законодательства, как это уже происходило с некоторыми иностранными сервисами. Он также отметил, что для Signal адаптация к требованиям российского законодательства может стать условием для снятия ограничений, однако это потребует значительных усилий, особенно в вопросе восстановления доверия пользователей.

В августе прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Signal на территории РФ в связи с нарушением требований законодательства, необходимых для противодействия терроризму и экстремизму.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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