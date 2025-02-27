Российские суды за три года оштрафовали Telegram более чем на 63 млн руб

Российские суды с февраля 2022 года оштрафовали Telegram Messenger Inc на общую сумму 63,4 миллиона рублей. Чему сегодня стоит уделить внимание платформе, рассказали в Госдуме.

«Всего с начала СВО за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ), за неисполнение обязанности по самомодерации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ), за неисполнение предписаний Роскомнадзора (ст.19.7.10-4 КоАП РФ) суды оштрафовали иностранную компанию Telegram Messenger Inc на общую сумму 63,4 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве.

Самые крупные штрафы были назначены площадке дважды — за неудаление призывов к экстремистской деятельности и детской порнографии (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ — по 7 миллионов рублей).

Штрафы за несоблюдение требований российского законодательства становятся для Telegram регулярной практикой, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Например, ранее мессенджер был оштрафован за обнародование персональных данных и за отказ выполнить обязательства по локализации личных данных наших граждан. А в начале месяца Telegram назначили штраф в размере 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию», - отметил депутат.

Особую тревогу вызывают случаи неудаления призывов к экстремистской деятельности и материалов, связанных с детской порнографией, отмечает Немкин.

«Такие нарушения не только подрывают общественную безопасность, но и ставят под сомнение готовность мессенджера соблюдать законодательство страны. Telegram, как одна из крупнейших платформ для общения, несет ответственность за защиту пользователей от деструктивного контента, и пренебрежение этой обязанностью недопустимо», - подчеркнул он.

Растущая сумма штрафов должна стать для Telegram серьезным сигналом о необходимости пересмотра подходов к модерации.