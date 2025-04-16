Банк оштрафован на 200 тыс. рублей за пересылку персональных данных в WhatsApp

Использование иностранных мессенджеров для деловой переписки, особенно при передаче юридически значимой информации, — это не только нарушение законодательства, но и реальная угроза безопасности как для граждан, так и для компаний, отмечают в Госдуме.
Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина.
С доказательствами нарушения банком закона в Роскомнадзор обратилась жительница Москвы. В ходе разбирательства выяснилось, что сотрудник кредитной организации, вопреки запрету, отправил с корпоративного номера сообщение должнику через WhatsApp.
С 1 марта 2023 года в силу вступил запрет на использования иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. В конце июня 2023 года Госдума ввела штрафы до 700 тыс. рублей для финансовых организаций и госструктур за пересылку юридически значимых документов в иностранных мессенджерах. Закон был принят для защиты персональных данных россиян.
Российские организации, которые продолжают рабочую коммуникацию с клиентами в иностранных мессенджерах, не только подвергают их данные опасности, но и рискуют потерять свои контакты в один момент, если руководство платформ внезапно изменит свою позицию, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
К иностранным Роскомнадзор относит ряд мессенджеров, также напомнил Немкин. Среди них - Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, WhatsApp, WeChat. Ранее в список также входили Viber и Discord, работа которых теперь ограничена в России.
Важно, чтобы компании не просто формально отказались от использования запрещённых мессенджеров, а пересмотрели всю архитектуру своей клиентской коммуникации. Необходимо внедрять безопасные, сертифицированные отечественные решения, обучать сотрудников, а также информировать клиентов о причинах изменений. Это не только защита бизнеса от штрафов, но и вклад в долгосрочную цифровую устойчивость, заключил депутат.