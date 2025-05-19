ента новостей

10:41
С днем фармацевта
10:02
Коррупция в полиции: выявлен случай взятки
01:39
В 29-м туре чемпионата РПЛ «Зенит» одержал минимальную победу над «Ростовом», а «Краснодар» выиграл в Оренбурге
21:15
Баскетбольный «Зенит» выиграл пятый серии у краснодарского «Локомотива» и повёл в полуфинале 3–2, Бэйкон набрал 30 очков, Фрейзер – 29
13:20
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика на самокате
13:14
В Сестрорецке иномарка сбила 5-летнего мальчика
12:24
На Васильевском острове автомашина сбила 6-летнего ребенка на велосипеде
12:10
В центре Петербурга дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
11:37
В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане сразу двух пенсионеров
11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
09:42
Сколько СПб заработал на туристах?
09:14
СПбМТСБ желает начать работу с исламскими финансами
21:39
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук заняла 6-е место на чемпионате Азии, Валентина Гунина – 7-е, Лея Гарифуллина – 11-е, Мария Якимова – 25-е
21:12
Дуэйн Бэйкон и Винс Хантер – герой и антигерой баскетбольного «Зенита»
20:15
В Тихвине "Лада Веста" сбила 9-летнего мальчика на самокате
20:10
В Мариинском дворце прошло закрытие фестиваля «Эстафета вечной жизни»
13:11
На улице Козлова иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
12:56
В Разметелево жестоко избили посетителя магазина
12:27
В Невском районе задержали подростков, ударивших ножом прохожего на Русановской улице
12:19
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже алкомаркета
12:15
В Мурино конфликт мужчин закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
12:10
На Лиговском проспекте ВАЗ ночью насмерть сбил пешехода
10:14
СПб не отличается щедростью
09:45
Жители СПб остаются на нелюбимой работе из-за денег
20:39
В Петербурге готовятся к Книжному салону-2025
20:03
Команда «СКА-1946» проиграла и второй матч финальной серии «молодёжке» московского «Спартака» – 3:5 после 1:2
19:18
Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов занял 10-е место на чемпионате Азии по шахматам и примет участие в Кубке мира
17:22
Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает на «Ночь Музеев»
17:18
Мессенджеры WhatsApp и Signal оштрафованы на 0,8 млн руб. каждый за неисполнение законодательства РФ
17:09
В Ленобласти "Ночь музеев" посветят героям разных эпох
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » С днем фармацевта

С днем фармацевта

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
piter-news.net
Глава Северной столицы поздравил фармацевтов с их праздником

«Питерец.ру» сообщают, что фармацевты Петербурга отмечают свой профессиональный праздник. С этим событием их поздравил губернатор Александр Беглов. Глава города подчеркнул важность работы фармацевтов в системе здравоохранения. Он отметил, что за счет их профессионализма и ответственности многие жители города получают своевременную и качественную медицинскую помощь.

Александр Беглов выразил благодарность фармацевтам за их труд и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений. Он также отметил, что правительство города будет и дальше поддерживать развитие фармотрасли. В своем поздравлении губернатор отметил, что благодаря труду фармацевтов петербуржцы могут быть уверены в качестве лекарств и своевременности их получения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-12-2024, 11:12
Губернатор поздравил спасателей
8-02-2025, 10:03
Глава города поздравил ученых
23-12-2024, 09:33
Беглов поздравил энергетиков
13-01-2025, 10:08
С Днем российской печати!
27-01-2025, 09:40
Губернатор поздравил петербуржцев с годовщиной освобождения от Блокады
27-03-2025, 10:28
Беглов о победителях премии «Город в лицах»

Происшествия на дорогах

17-05-2025, 13:20
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика на самокате
17-05-2025, 13:14
В Сестрорецке иномарка сбила 5-летнего мальчика
16-05-2025, 20:15
В Тихвине "Лада Веста" сбила 9-летнего мальчика на самокате
16-05-2025, 13:11
На улице Козлова иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
Наверх