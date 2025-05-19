С днем фармацевта

«Питерец.ру» сообщают, что фармацевты Петербурга отмечают свой профессиональный праздник. С этим событием их поздравил губернатор Александр Беглов. Глава города подчеркнул важность работы фармацевтов в системе здравоохранения. Он отметил, что за счет их профессионализма и ответственности многие жители города получают своевременную и качественную медицинскую помощь.

Александр Беглов выразил благодарность фармацевтам за их труд и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений. Он также отметил, что правительство города будет и дальше поддерживать развитие фармотрасли. В своем поздравлении губернатор отметил, что благодаря труду фармацевтов петербуржцы могут быть уверены в качестве лекарств и своевременности их получения.