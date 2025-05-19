Коррупция в полиции: выявлен случай взятки

Специалисты по финансам утверждают, что для достижения экономической свободы человеку нужно иметь несколько источников дохода. Только вот рекомендации экспертов не всегда бывают поняты должным образом.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб был задержан сотрудник транспортной полиции, который, по версии следствия, получил от свидетеля по уголовному делу взятку в размере более 1 млн. руб.

По информации, полученной от Следкома РФ по Петербургу, сотрудник полиции вступил в незаконную схему вместе со своим знакомым. Тот договорился о передаче взятки. Однако этого не произошло, поскольку о факте коррупции было сообщено в правоохранительные органы. В итоге в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.