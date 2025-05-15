В Ленобласти восстановят мемориальный комплекс «Невский порог»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил мемориальный комплекс «Невский порог» в городе Отрадное, посвящённый героической обороне Ленинграда. Его визит не был простым ознакомительным мероприятием. Он был продиктован плачевным состоянием этого важного исторического памятника, потерпевшего значительные повреждения в лихие 90-е годы. Как подчеркнул сам губернатор в своём телеграм-канале, тогдашние акты вандализма привели к почти полному уничтожению металлических элементов мемориала: грабители буквально разобрали его на металлолом, оставив после себя лишь руины.

Местные предприятия Отрадного, проявив инициативу и гражданскую ответственность, пытались самостоятельно восстановить хотя бы часть мемориала. В частности, была воссоздана надпись на памятнике, пусть и кустарным, непрофессиональным способом. Однако, это лишь капля в море необходимых работ. По словам Александра Дрозденко, благодаря усилиям Комитета по сохранению культурного наследия, были обнаружены архивные документы, содержащие оригинальные чертежи и фотографии мемориала, включая портреты героев, изображённых на барельефах. Это даёт надежду на полное и точное восстановление его первоначального облика.

Во время своего визита, губернатор не только осмотрел разрушенный мемориал, но и лично возложил венок к монументу, отдав дань памяти защитникам Ленинграда. За этим символическим жестом последовало рабочее совещание, посвящённое восстановлению и благоустройству «Невского порога». Дрозденко отдал конкретное распоряжение о проведении масштабных восстановительных работ, нацеленных не просто на ремонт, а на создание современного, ухоженного мемориального комплекса, достойного памяти павших героев и отвечающего современным требованиям к сохранению исторического наследия. Планируется не только реконструкция существующих элементов, но и создание комфортной инфраструктуры для посетителей, что позволит сделать посещение мемориала более значимым и поучительным.