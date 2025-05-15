ента новостей

13:21
На шоссе Революции кофликт троих мужчин закончился стрельбой
13:14
Пенсионерка с Боровой улицы перевела мошенникам 235 тысяч рублей
13:06
В Петербурге задержана несовершеннолетняя курьера мошенников
13:00
В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника
11:47
Мотоциклист погиб, столкнувшись с лосем возле посёлка Щеглово
10:11
В Ленобласти восстановят мемориальный комплекс «Невский порог»
10:11
Правительство борется с теневой занятостью: новые инициативы
10:03
Губернатор Петербурга отчитался перед депутатами Законодательного собрания за 2024 год
09:57
Беглов о медицинской сфере СПБ
09:31
На трассе "Сканднавия" столкнулись два большегруза
00:33
Фиаско «Зенита» в кубковом финале с ЦСКА – 0:2 с пропущенным в компенсированное ко второму тайму время решающим голом и проигрыш по пенальти
21:52
Четыре матча состоялись на ЧМ по хоккею 13 мая: Германия и Латвия одержали крупные победы, Казахстан проиграл Венгрии, канадцы разгромили французов
17:13
Discord оштрафовали на 800 тысяч рублей
17:10
Выставка «Великая Победа! Память поколений»
17:08
Выставка «Суворов. Путь в бессмертие»
17:05
Спектакль «Фрида» на сцене «Колизей - Арены»
16:59
В Ленобласти высадили более 400 метровых елей, которые образуют геоглиф «ПОБЕДА»
16:51
В Петербурге собираются построить 10 новых станций метро
15:25
Автокредитование в СПб сократилось более чем вдвое
14:43
Контроль за уборкой в СПБ вернули городу
14:33
На Яхтенной улице пожилой водитель умер, врезавшись в припаркованный автомобиль
12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших без денег 86-летнюю женщину
12:01
На улице Бурцева подростки стреляли из пневматики из окон квартиры
11:43
На набережной Макарова в ДТП пострадал младенец с матерью
11:16
На проспекте Ветеранов иномарка сбила двухлетнего мальчика
11:04
В Колпино байкер пострадал в ДТП с иномаркой
10:52
Оперативники задержали двух мигрантов, порезавших трех соотечественников в Янино
10:04
Сколько получают риелторы?
09:42
«Водоканал в СПб» выявил нарушителей по засорам
01:24
Сокрушительным поражением со счётом 0:5 от клуба «Торпедо-Горький» завершило сезон в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти восстановят мемориальный комплекс «Невский порог»

В Ленобласти восстановят мемориальный комплекс «Невский порог»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Губернатор Ленобласти дал поручение о восстановлении и современном благоустройстве мемориального комплекса «Невский порог»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил мемориальный комплекс «Невский порог» в городе Отрадное, посвящённый героической обороне Ленинграда. Его визит не был простым ознакомительным мероприятием. Он был продиктован плачевным состоянием этого важного исторического памятника, потерпевшего значительные повреждения в лихие 90-е годы. Как подчеркнул сам губернатор в своём телеграм-канале, тогдашние акты вандализма привели к почти полному уничтожению металлических элементов мемориала: грабители буквально разобрали его на металлолом, оставив после себя лишь руины.

Местные предприятия Отрадного, проявив инициативу и гражданскую ответственность, пытались самостоятельно восстановить хотя бы часть мемориала. В частности, была воссоздана надпись на памятнике, пусть и кустарным, непрофессиональным способом. Однако, это лишь капля в море необходимых работ. По словам Александра Дрозденко, благодаря усилиям Комитета по сохранению культурного наследия, были обнаружены архивные документы, содержащие оригинальные чертежи и фотографии мемориала, включая портреты героев, изображённых на барельефах. Это даёт надежду на полное и точное восстановление его первоначального облика.

Во время своего визита, губернатор не только осмотрел разрушенный мемориал, но и лично возложил венок к монументу, отдав дань памяти защитникам Ленинграда. За этим символическим жестом последовало рабочее совещание, посвящённое восстановлению и благоустройству «Невского порога». Дрозденко отдал конкретное распоряжение о проведении масштабных восстановительных работ, нацеленных не просто на ремонт, а на создание современного, ухоженного мемориального комплекса, достойного памяти павших героев и отвечающего современным требованиям к сохранению исторического наследия. Планируется не только реконструкция существующих элементов, но и создание комфортной инфраструктуры для посетителей, что позволит сделать посещение мемориала более значимым и поучительным. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-03-2023, 17:57
В Ленобласти образ детей, родившихся в блокадном Ленинграде, увековечат в скульптуре
12-08-2024, 18:19
В Ленобласти готовы принять 300 детей из Курской области
27-04-2020, 13:42
В Ленобласти приводят в порядок воинские мемориалы
19-01-2023, 19:50
В Ленобласти представили макет Мемориального комплекса жертвам фашизма
18-01-2023, 12:11
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню
19-03-2014, 09:04
Дрозденко о Крыме

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:47
Мотоциклист погиб, столкнувшись с лосем возле посёлка Щеглово
Вчера, 14:33
На Яхтенной улице пожилой водитель умер, врезавшись в припаркованный автомобиль
Вчера, 11:43
На набережной Макарова в ДТП пострадал младенец с матерью
Вчера, 11:16
На проспекте Ветеранов иномарка сбила двухлетнего мальчика
Наверх