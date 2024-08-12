В Ленобласти готовы принять 300 детей из Курской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о масштабной помощи Курской области, которая подвергается обстрелам со стороны Украины.

В своем телеграм-канале он сообщил о готовности региона принять до 300 детей из Курской области в центрах "Интеллект" и "Молодежный". Дрозденко подчеркнул важность скорейшего начала обучения детей, предложив организовать его уже в сентябре. Это предложение является продолжением уже объявленной ранее помощи.

Ранее губернатор заявил о готовности принять и разместить в Ленобласти до 150 человек из районов проведения антитеррористической операции в Курской области. Кроме того, для координации помощи в приграничные регионы, включая Курскую область, Дрозденко поручил представительству Ленобласти в Донецкой Народной Республике обеспечить координацию направляемой в приграничные регионы гуманитарной помощи и строительных бригад.

В Гатчине уже развернута работа волонтерского штаба #МыВместе, который собирает гуманитарную помощь для отправки в Курск. Штаб находится по адресу: Рощинская улица, дом 2В.

В ближайшее время к сбору гуманитарной помощи присоединятся отделения партии "Единая Россия" во всех районах Ленинградской области. Эта комплексная помощь включает в себя не только эвакуацию людей и предоставление им жилья, но и организацию обучения детей, а также поддержку отраслей, пострадавших от обстрелов. Это подчеркивает высокий уровень солидарности и готовность Ленинградской области оказать необходимую помощь Курской области в трудный для нее период.

Важным аспектом помощи является координация действий между разными организациями и учреждениями. Это позволит обеспечить эффективное распределение ресурсов и оказание своевременной помощи всем нуждающимся.